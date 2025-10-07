Олег Гончар

Отец легендарного игрока сборной Франции по баскетболу Тони Паркера – Тони Паркер-старший умер в возрасте 70 лет.

Тело было найдено в доме сына под Лионом вечером 5 октября, сообщает BFM RMC Sport со ссылкой на AFP.

Прокуратура Лиона начала расследование для установления причин смерти.

Тони Паркер-старший родился в Чикаго и начал баскетбольную карьеру в университете Лойолы в 1970-х годах. После этого он выступал в Нидерландах за команды "Харлем" и "Лейден", где познакомился с будущей женой – матерью Тони Паркера. Позже продолжил карьеру в Европе, играя за бельгийские и французские клубы.

Тони Паркер выразил соболезнования, назвав отца вдохновляющим и ключевой фигурой в своей жизни. Причина смерти не разглашается, но расследование продолжается.

