Олег Гончар

Звезда сборной Словении Лука Дончич отличился выдающимся выступлением в матче Евробаскета-2025 против Бельгии (86:69), набрав 26 очков, 10 подборов и 11 передач. Этот результат принес ему пятый трипл-дабл в истории турнира, сообщает FIBA.

Дончич стал пятым игроком, которому удалось оформить трипл-дабл на Евробаскете, после Стойко Вранковича (1993), Тони Кукоча (1995), Рареша Маначе (2017) и Матеуша Понитки (2022). Кроме того, в возрасте 26 лет и 184 дня он стал самым молодым игроком после Тони Паркера (25 лет и 122 дня в 2007 году), который достиг отметки в 400 очков на Евробаскете.

Дончич также вошел в тройку словенцев, набравших 400 очков на турнире, вместе с Якой Лаковичем и Гораном Драгичем. На Евробаскете-2025 Словения выступает в группе D в Катовице, где ее соперниками являются Франция, Польша, Израиль, Бельгия и Исландия. Следующий матч команда сыграет 2 сентября против Польши.

Напомним, Дончич достиг исторической отметки в 1000 очков за сборную Словении.