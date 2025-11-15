Олег Шумейко

Центровая сборной Украины по баскетболу Евгения Путра в интервью ФБУ высказалась о присоединении к национальной команде и поделилась ожиданиями от игры в квалификации Евробаскета-2027 с Болгарией.

Ты буквально через несколько минут после приезда в Ригу из США присоединилась к девушкам на тренировке. Какие первые эмоции?

Я в восторге от того, что смогла это сделать, что меня отпустил тренер и я смогла присоединиться к квалификации Евробаскета-2027 и показать себя в матчах против Болгарии и Азербайджана. Конечно, смена часового пояса немного выбила меня из физической формы, но к матчу я буду полностью готова. Разница во времени большая – семь часов. Хотелось поспать, чувствую усталость, но больше меня переполняют эмоции, что я буду играть, поэтому это меня не очень волнует.

Расскажи о своих первых впечатлениях от выступлений за Луисвилл в NCAA.

Я ожидала жесткой конкуренции, тяжелой работы – так оно и есть. Но я могу сказать, что это невероятный опыт. Я счастлива там играть, довольна тренерами, мне все нравится. Это новый опыт в новом стиле баскетбола – это касается и защиты, и нападения. Мне кажется, что там я смогу открыть себя с новой стороны.

Какие были главные вызовы?

Первое – физическая подготовка у них на уровне, это – сто процентов. Это была самая тяжелая предсезонная подготовка, которая была у меня в жизни. Также в защите и нападении там другие правила. Нужно было подстроиться под более технический, быстрый стиль американского баскетбола. Там больше игры один на один.

Как тебе атмосфера в колледже, которая сопровождает твои выступления за студенческую команду?

Люди очень доброжелательны, постоянно улыбаются, поддерживают. У нас очень позитивная энергетика, и это, мне кажется, то, чего не хватает в Европе. Там ты можешь постоянно улыбаться, наслаждаться баскетболом и быть благодарной за всё, что у тебя есть.

Удавалось ли посмотреть нашу первую игру против Черногории?

Я видела моменты этого матча. У нас как раз во время матча в Черногории была тренировка, а уже на следующий день – выезд. Но я видела, что наши девушки боролись, и очень рада, что они одержали первую победу. Надеюсь, мы одержим еще две.

На чем был акцент на первой для тебя тренировке, к чему надо готовиться в матче против Болгарии?

На этой тренировке я хотела привести себя в форму после долгого перелета. Моя основная работа – это защита, подборы, заслоны, поэтому моей главной ролью в матче против болгарок будет продемонстрировать качественную защиту против их больших.

Насколько для тебя было важно сохранить возможность приезжать в сборную из США?

Перед подписанием контракта с командой у нас была договоренность об этом. Мой главный тренер в Луисвилле очень любит интернациональных игроков, и он поддерживает Украину. Очень много спонсоров команды поддерживают Украину, а фанаты приходят с нашими флагами. Поэтому тренер был рад, что у меня будет возможность поехать всборную и защитить цвета нашего флага в такое время. Если выбирать, он бы, конечно, не хотел, чтобы я пропускала несколько матчей, но он понимал, насколько это важно для меня и нашей страны, поэтому он с радостью дал эту возможность.

Напомним, что встреча Украина – Болгария состоится 15 ноября. Начало – в 18:30 по киевскому времени.