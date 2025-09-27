«В этот раз мы облажались». Тимофеенко — о поражении Днепра от Короны Брашов
Капитан команды эмоционально отреагировал на поражение
около 10 часов назад
Фото: FIBA
Капитан баскетбольного клуба Днепр Станислав Тимофеенко в Instagram прокомментировал поражение от румынской Короны Брашов в квалификации Кубка Европы FIBA.
К сожалению, но на этот раз мы облажались. От лица нашей команды прошу прощения у наших болельщиков, которые верили в нас. Надеюсь, в сезоне мы не будем давать вам таких поводов.
По итогам квалификации украинский клуб не смог пробиться в основной раунд Кубка Европы FIBA.
