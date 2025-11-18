Олег Гончар

Игрок Сан-Антонио Виктор Вембаньяма пропустит как минимум 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы на левой ноге, сообщает Шемс Чарания из ESPN.

Травма произошла во время поражения от Голден Стэйт (109:107). Вембаньяма доиграл матч, но пропустил игру с Сакраменто (123:110), где Сперс победили без него.

МРТ подтвердило диагноз в воскресенье. Сан-Антонио (9-4) готовится к серии выездных матчей без звезды, включая игры с Денвером и Миннесотой.

В этом сезоне Вембаньяма набирает в среднем 26,2 очка, 12,9 подбора, 4 ассиста, 3,6 блока за 35 минут.