Вембаньяма получил травму и не будет играть за Сан-Антонио
Сперс остались без своего лидера
около 3 часов назад
Виктор Вембаньяма
Игрок Сан-Антонио Виктор Вембаньяма пропустит как минимум 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы на левой ноге, сообщает Шемс Чарания из ESPN.
Травма произошла во время поражения от Голден Стэйт (109:107). Вембаньяма доиграл матч, но пропустил игру с Сакраменто (123:110), где Сперс победили без него.
МРТ подтвердило диагноз в воскресенье. Сан-Антонио (9-4) готовится к серии выездных матчей без звезды, включая игры с Денвером и Миннесотой.
В этом сезоне Вембаньяма набирает в среднем 26,2 очка, 12,9 подбора, 4 ассиста, 3,6 блока за 35 минут.