Олег Гончар

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма набрал 21 очко, 17 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов в матче регулярного чемпионата НБА против Детройта — 114:103.

Француз стал третьим баскетболистом в истории клуба после Тима Данкана и Дэвида Робинсона, который записал на свой счёт по крайней мере 20 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов в одном матче. Восемь подборов Вембаньяма собрал в нападении. Кроме того, он стал первым игроком в истории НБА, который в матче против Пистонс сделал 15+ подборов и 5+ блок-шотов и реализовал два трехочковых броска.

Победа стала для Шпор девятой подряд. За этот отрезок Вембаньяма суммарно набрал 224 очка, выполнил 31 блок-шот и попал 17 трехочковых. Ни один игрок ранее не демонстрировал статистику 200+ очков и 30+ блоков при 15+ дальних попаданиях во время девятиматчевой победной серии команды.