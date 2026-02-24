Юта Михаилюка без шансов проиграла Хьюстону, Сан-Антонио огорчил Детройт
Сакраменто прервал рекордную серию из 16 поражений подряд
около 11 часов назад
Хьюстон – Юта / Фото - KJZZ
24 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись три матча.
Детройт уступил Сан-Антонио (103:114), центровой Спёрс Виктор Вембаньяма отметился 21 очком, 17 подборами и 6 блок-шотами.
Сакраменто прервал рекордную серию из 16 поражений подряд в матче против Мемфиса (123:114), разыгрывающий Кингс Рассел Уэстбрук принес своей команде 25 очков и 7 передач.
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт – Сан-Антонио 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)
Мемфис – Сакраменто 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)
Хьюстон – Юта 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)