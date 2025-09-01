Олег Гончар

Помощник главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс Грег Сент-Джин в интервью BasketNews рассказал о трансформации звездного разыгрывающего Луки Дончича в межсезонье НБА 2025 года и влиянии на него Леброна Джеймса.

Сент-Джин отметил, что нахождение рядом с великими игроками, как Леброн, мотивирует Дончича совершенствоваться. По его словам, Лука уважает Джеймса и учится у него, как и у других топ-игроков. В то же время Леброн также заряжает команду своей самоотдачей, просыпаясь в пять утра для тренировок.

«Лука учится у каждого великого игрока, а Леброн для него — пример. Их союз мотивирует обоих. Вся команда заряжается этим духом и настроена на сильный сезон». Грег Сент-Джин

Дончич, который недавно превысил отметку в 1000 очков за сборную Словении на Евробаскете-2025, готовится к новому сезону НБА.