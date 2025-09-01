Олег Гончар

Румынский баскетбольный клуб Динамо Бухарест объявил о подписании 32-летнего украинского форварда Вячеслава Боброва, сообщает официальная страница клуба.

Для Боброва это второе появление в Румынии после выступлений за Питешти в сезоне 2015/16. В предыдущем сезоне украинец стал двукратным чемпионом Латвийско-эстонской лиги, MVP финала и обладателем Кубка Латвии в составе ВЭФ Рига. Его средние показатели составили 12,7 очка, 6,7 подбора и 2,6 передачи за игру.

Бобров является ключевым игроком сборной Украины более десятилетия, участвовал в Евробаскетах 2017 и 2022 годов, а также в квалификациях к нескольким чемпионатам мира FIBA.

Напомним, Бобров ранее оценил жеребьёвку в квалификации чемпионата мира-2027.