Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) перед матчем 1/8 финала одиночного разряда US Open-2025 с чешкой Каролиной Муховой (№13 WTA) поделилась мыслями о своей будущей сопернице.

Далее у вас Каролина Мухова, которая известна своим неординарным стилем игры. Что можете сказать о ее теннисе? Возможно, вы вместе тренировались.

«У нее действительно интересный и разнообразный стиль. Мы тренировались вместе только один раз – в этом году в Индиан-Уэллсе. На корте мне нужно будет немного почувствовать ее игру, но впереди захватывающий матч, которого я очень жду».

23-летняя украинская теннисистка в этом году впервые в своей карьере вышла в 1/8 финала US Open.

Матч Костюк с Муховой состоится сегодня, 1 сентября. Начало встречи – не ранее 20.00.

Напомним, в 1/16 финала американского мейджора Костюк обыграла Диан Парри.