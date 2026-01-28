Олег Гончар

Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич пропустит еще как минимум одну неделю из-за травмы колена, сообщил инсайдер Шемс Чарания.

По информации источника, Йокич не успеет восстановиться к матчу регулярного чемпионата против Оклахома-Сити Тандер, который запланирован на 1 февраля. В случае пропуска этой игры центровой Денвер Наггетс превысит лимит в 17 пропущенных матчей, что лишит его возможности претендовать на звание MVP и другие индивидуальные награды сезона НБА.

Чарания отметил, что Йокич и клуб сознательно готовы пойти на такой компромисс, чтобы обеспечить полное восстановление игрока и минимизировать риск рецидива травмы в решающей части сезона.

В текущем чемпионате Йокич набирает 29,6 очка за матч, 12,2 подбора и 11,0 передачи. Серб лидирует в лиге по подборам и ассистам, а его проценты реализации составляют 60,5% двухочковых, 43,5% трехочковых и 85,3% штрафных. Если бы он сыграл в 65 матчах, то был бы главным фаворитом на награду MVP.

Напомним, ранее без Йокича Денвер проиграл Детройту.