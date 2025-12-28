Олег Гончар

Центровой Денвера Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА, который за три подряд матча набрал более 110 очков, 40 подборов и 40 передач.

Йокич достиг исторического показателя в играх против Орландо (34 очка, 21 подбор, 12 передач), Миннесоты (56 очков, 16 подборов, 15 передач) и Далласа (29 очков, 7 подборов, 14 передач). В сумме — 119 очков, 44 подбора, 41 передача.

Ранее ни один игрок в истории лиги не сочетал такую результативность в трех ключевых статистических категориях за три матча.

В этом сезоне Йокич в среднем набирает 29,9 очка, 12,4 подбора и 11,1 передачи за игру — лидер НБА по трипл-даблам.