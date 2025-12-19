Юта з Михайлюком програла Лейкерс, Денвер переміг Орландо
Оклахома нанесла поражение Клипперс
около 20 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана – Нью-Йорк 113:114 (36:25, 26:34, 30:27, 21:28)
Индиана: Нембхард 31, Сиакам 26, Матурин 16 + 8 подборов, Джексон 10, Хафф 6 + 10 подборов – старт ; Макконнелл 8, Вокер 6, Джексон 4+10 подборов, Мэтьюз 4, Брэдли 2, Ферфи 0, Томпсон 0.
Нью-Йорк: Брансон 25 + 7 подборов + 7 передач, Бриджес 22 + 8 подборов, Ануноби 16, Диавара 5, Хукпорти 4 – старт ; Кларксон 18, Колек 16 + 11 передач, Джемисон 5, Ябуселе 3, Маккалар 0, Дадье 0.
Шарлотт – Атланта 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31)
Шарлотт: Болл 28 + 13 передач + 6 потерь, Книппел 28 + 7 передач, Миллер 26 + 7 передач, Бриджес 16, Колкбреннер 8 – старт ; Салон 10, Диабате 5, Джеймс 5, Симпсон 4, Грин 3, Пламли 0.
Атланта: Джонсон 43 + 11 подборов + 9 передач, Дэниелс 14 + 6 передач, Оконгву 12, Янг 8 + 10 передач, Рисаше 5 – старт ; Александер-Уокер 28+8 подборов, Крейчи 5, Кеннард 4, Гуе 4, Ньюэлл 3.
Бруклин – Майами 95:106 (27:30, 22:24, 24:23, 22:29)
Бруклин: Портер 28, Клэкстон 16 + 12 подборов + 8 передач, Демин 14, Клауни 8, Мэнн 4 – старт ; Вольф 9, Вилсон 8, Шарп 4, З. Уильямс 2, Мартин 2, Пауэлл 0.
Майами: Пауэлл 24, Вейр 22 + 12 подборов + 4 блокшота, Митчелл 10 + 7 передач, Виггинс 10, Адетокунбо 8 + 17 подборов – старт ; Хакез 19, Фонтеккйо 7, Смит 3+6 передач, Якучионис 3.
Милуоки – Торонто 105:111 (25:31, 28:26, 23:26, 29:28)
Милуоки: Портер 22 + 13 передач + 7 потерь, Тернер 21, Симс 6 + 7 подборов, Грин 5, Трент 3 – старт ; Портис 24 + 12 подборов, Роллинз 17, Г. Харрис 7.
Торонто: Ингрэм 29 + 8 подборов, Барнс 24 + 11 подборов + 5 потерь, Мамукелашвили 18 + 7 подборов, Агбаджи 10, Квикли 9 + 10 передач – старт ; Шедд 8 + 11 передач, Дик 6, Мюррей-Бойлс 4, Уолтер 3, Бэттл 0.
Новый Орлеан – Хьюстон 133:128 OT (24:33, 21:34, 38:32, 36:20, 14:9)
Новый Орлеан: Бэй 29 + 9 подборов, Мерфи 27, Джонс 18 + 8 перехватов, Куин 16 + 12 подборов, Фирс 9 – старт ; Пул 15, Уильямсон 9, Альварадо 7+6 передач, Маткович 3, Макгоуэнс 0, Мисси 0.
Хьюстон: Дюрант 32 + 7 подборов + 4 блокшота + 6 потерь, Шенгюн 28 + 11 подборов + 8 передач, Томпсон 23, Смит 12 + 12 подборов, Окоги 10 – старт ; Шепард 11+7 передач, Адамс 6+10 подборов, А. Холидей 3, Капела 3.
Оклахома – Клипперс 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18)
Оклахома: Гилджес-Александер 32 + 7 подборов + 6 передач, Холмгрен 22 + 7 подборов, Джейлен Уильямс 20, Уоллес 5 + 5 перехватов, Дорт 0 – старт ; Митчелл 16 + 7 подборов, Джо 14, Виггинс 5, Карузо 4, Карлсон 4.
Клипперс: Леонард 22 + 8 подборов + 6 передач, Коллинз 20, Данн 14 + 6 потерь, Богданович 14, Зубац 11 + 11 подборов – старт ; Б. Лопес 6, Батюм 6, Сэндерс 5+6 потерь, Миллер 3, Браун 0, Деннис 0.
Сан-Антонио – Вашингтон 119:94 (34:27, 23:26, 34:22, 28:19)
Сан-Антонио: Васелл 18, Касл 17 + 6 передач, Корнет 10, Фокс 6, Барнс 2 – старт; Харпер 24, Вембаньяма 15 + 8 подборов + 4 блок-шота, Шампени 12 + 7 подборов, К. Джонсон 9 + 7 подборов, Брайан 5, Маклафлин 1, Бийомбо 0, Сохан 0, Уотерс 0.
Вашингтон: Сарр 18, Керрингтон 17, Макколлум 11, Джордж 11 + 6 передач, Кулибали 3 – старт; Бегли 13, Джонсон 8, Вукчевич 6, Шампени 3+9 подборов, Уоткинс 2, Райли 2, Джонсон 0, Хилл 0.
Даллас – Детройт 116:114 OT (35:30, 31:27, 25:22, 19:31, 6:4)
Даллас: Флегг 23 + 10 подборов, Маршалл 16, Дэвис 15 + 14 подборов, Вашингтон 13 + 7 подборов, Нембард 6 + 7 передач – старт; Вильямс 14, Кристи 11, Гэффорд 9+5 потерь, Томпсон 5, Рассел 4.
Детройт: Каннингем 29 + 10 подборов + 9 передач, Дюрен 17 + 13 подборов, Томпсон 8, Д. Робинсон 2, Харрис 0 – старт; Стюарт 14+7 подборов, Холланд 12+7 подборов, Дженкинс 11, Айви 8, Леверт 6, Рид 4, Грин 3, Сассер 0.
Денвер – Орландо – 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30)
Денвер: Дж. Мюррей 32, Йокич 23 + 11 подборов + 13 передач + 6 потерь, К. Джонсон 19 + 11 подборов, Б. Браун 11, Джонс 8 – старт; Хардвей 12, Валанчунас 10, Пикетт 9 + 7 передач, Стротер 2, Ннаджи 0.
Орландо: Банкеро 26 + 16 подборов + 10 передач, Картер 26 + 9 подборов, Блэк 22, Бейн 6 + 8 передач, Джонс 5 – старт; Ховард 12, Ричардсон 9, Битадзе 6, Пэнд 3.
Финикс – Голден Стэйт – 99:98 (26:29, 20:24, 24:18, 29:27)
Финикс: Букер 25, Брукс 24 + 7 подборов, Гиллеспи 16, О’Нил 9, Вильямс 6 – старт; Гудвин 9, Буэй 4, Данн 4, Игодаро 2+13 подборов + 5 перехватов.
Голден Стейт: Батлер 31, Карри 15 + 9 подборов + 7 передач, Пост 9 + 11 подборов, Др. Грин 7 + 5 потерь, Муди 5 + 8 подборов – старт; Подземски 18, Сантос 6, Хилд 3, Мелтон 2, Куминга 2, Пэйтон II 0, Джексон-Дэвис 0.
Юта – Лейкерс – 135:143 (41:32, 37:41, 28:29, 29:41)
Юта: Джордж 34 + 8 передач, Бэйли 19, Нуркич 15 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь, Михайлюк 11, Филиповски 6 + 13 подборов – старт; Кольер 18+13 передач, Сенсабо 15, Клэйтон 8, Лав 5, Хендрикс 4.
Лейкерс: Дончич 45 + 11 подборов + 14 передач + 5 перехватов, Джеймс 28 + 7 подборов + 10 передач, Смарт 17, Хэйс 16, Хатимура 13 – старт; Ларевиа 12, Вандербилт 7 + 11 подборов, Клебер 5, Тьеро 0, Кнехт 0, Смит 0.
Портленд – Сакраменто – 134:133 OT (36:40, 27:20, 19:23, 33:32, 19:18)
Портленд: Авдия 35 + 5 потерь, Шарп 26, Грант 20 + 9 подборов, Клинган 19 + 8 подборов, Камара 17 + 8 подборов – старт; Мюррей 7, Лав 5, Сиссо 3, Р. Вильямс 2, Рит 0, Рупер 0.
Сакраменто: Дерозан 33, Рейно 29 + 11 подборов, Вестбрук 20 + 10 передач, Мюррей 17 + 4 блок-шота, Ачиува 2 – старт; Эллис 10+6 перехватов, Кардвелл 8+7 подборов, Клиффорд 8, Шредер 6+6 передач, Шарич 0.