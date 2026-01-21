Забирченко возглавил сборную Украины U-20
ФБР утвердила тренерский штаб мужских молодежных сборных на сезон-2026
1 день назад
Фото: ФБУ
Главным тренером сборной Украины U-20 назначен Дмитрий Забирченко, который в прошлом году возглавлял команду U-18. Олег Шевченко будет работать с молодежной сборной U-18.
Национальную команду U-16 возглавил Владимир Решетник, а исполнять обязанности главного тренера команды U-15 (юноши 2011 года рождения и младше) будет Александр Сабутский.
Решение о назначении тренеров было принято Исполнительным комитетом Федерации баскетбола Украины.
