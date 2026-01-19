Лень ответил, планирует ли возвращаться в сборную Украины
Центровой не исключает выступлений за «сине-желтых» в будущем
43 минуты назад
Фото: FIBA
Центровой Реала Алексей Лэнь в интервью Maincast Sport высказался о возможном возвращении к выступлениям за национальную команду Украины по баскетболу:
Я слежу за всем, общаюсь с ребятами. С некоторыми из них я очень хочу поиграть еще. Поэтому да, на это (возвращение в сборную Украины) есть шансы где-то в будущем.
Напомним, что накануне Лэнь с Реалом победил в Евролиге Барселону.