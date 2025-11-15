Олег Гончар

Запорожье в рамках регулярного чемпионата Суперлиги победило Черкасские Мавпы 78:66.

Черкасские Мавпы, которые впервые играли без завершившего карьеру Андрея Агафонова, провалили старт. После шести минут игры счет был 3:16 в пользу Запорожья — не шли броски у Льва Кошеватского и Кирилла Марченко. Во второй четверти преимущество хозяев достигло 20 очков.

Игра выровнялась во второй половине, но Запорожье удерживало контроль и довело дело до победы. Тариг Эйса оформил дабл-дабл: 19 очков, 13 подборов, 6 передач. Антон Буц добавил 16 очков и 8 подборов. У Черкасских Мавп самым результативным стал Даниил Пирогов с 14 очками.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Черкасские Мавпы 78:66 (20:11, 23:16, 19:15, 16:24)

Запорожье: Лищина 8 + 5 подборов, Мэтьюз 15 + 5 подборов, Эйса 19 + 13 подборов + 6 передач, Ловингс 9 + 5 подборов + 6 передач, Буц 16 + 8 подборов + 4 перехвата – старт; Величко 11, Киктев 0 + 5 подборов, Климанов 0, Терехин 0, Суркис 0

Черкасские Мавпы: Марченко 9, Голенко 2, Дибиамака 13, Гемлин 8 + 7 подборов, Кошеватский 13 + 7 передач – старт; Пирогов 14 + 8 подборов, Холод 7 + 7 подборов, Упыр 0, Фесун 0