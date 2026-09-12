Денис Седашов

Женская сборная Украины по баскетболу 3x3 завершила выступления на чемпионате Европы-2026, потерпев два поражения на групповом этапе.

В первом матче украинская команда уступила сборной Азербайджана со счетом 7:20. Во второй игре, где для выхода в плей-офф была необходима победа, украинкам не удалось одолеть Нидерланды — 14:19.

Нидерланды заняли первое место в группе, а сборная Украины завершила участие в турнире.

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