Женская сборная Украины по баскетболу 3x3 завершила выступления на чемпионате Европы-2026.
Сине-жёлтые уступили Азербайджану и Нидерландам
Фото: ФБР
Женская сборная Украины по баскетболу 3x3 завершила выступления на чемпионате Европы-2026, потерпев два поражения на групповом этапе.
В первом матче украинская команда уступила сборной Азербайджана со счетом 7:20. Во второй игре, где для выхода в плей-офф была необходима победа, украинкам не удалось одолеть Нидерланды — 14:19.
Нидерланды заняли первое место в группе, а сборная Украины завершила участие в турнире.
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