«Нужно ставить максимальные цели»: Черний озвучил задачи сборной Украины на Евро-2026
Капитан поделился настроением перед началом континентального первенства
Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Виталий Черний поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате Европы-2026.
На групповом этапе украинки сыграют против сборных Нидерландов и Азербайджана — действующих чемпионок и серебряных призеров континентального первенства соответственно. Слова приводит Суспільне Спорт.
Всегда нужно настраиваться на что-то большее. Если не ставишь себе максимальных целей, можно не выходить сражаться, играть, защищать свою страну и себя как игрока. У каждого есть свое эго, свои профессиональные качества, которые делают этого человека профессионалом. Нужно выкладываться по полной, а после игр мы уже можем разбирать и все остальное. Нужно ставить максимальные цели и достигать их.
Для выхода в плей-офф сине-желтым необходимо занять одно из первых двух мест в группе.
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 объявила состав на чемпионат Европы-2026.