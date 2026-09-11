Денис Седашов

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 определилась с составом на чемпионат Европы-2026.

В заявку команды Виталия Черния вошли Анжелика Ляшко, Вероника Космач, Вера Грималюк и Дарья Кононученко.

Соревнования пройдут с 11 по 13 сентября в бельгийском Антверпене. Сборная Украины будет выступать в группе B вместе со сборными Азербайджана и Нидерландов. Оба матча украинская команда проведет 12 сентября.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

ФБУ опубликовала календарь первого тура Суперлиги-2026/27.