Определён состав сборной Украины на спринтерские гонки этапа Кубка мира в Контиолахти
Без Дудченко и Анастасии Меркушиной
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составами мужской и женской команд на спринтерские гонки первого этапа Кубка мира-2026/27 в финском Контиолахти.
В мужском спринте не выступит Антон Дудченко, который начнет подготовку к следующему этапу Кубка мира. В женской команде гонку пропустит Анастасия Меркушина, занявшая в пятницу 93-е место в индивидуальной гонке.
Мужчины (начало — в 14:00 по киевскому времени)
Дмитрий Пидручный
Виталий Мандзин
Богдан Борковский
Денис Насико
Женщины (начало — в 17:15 по киевскому времени)
Христина Дмитренко
Татьяна Тарасюк
Александра Меркушина
Елена Городна
Обе гонки состоятся в воскресенье, 29 ноября.
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