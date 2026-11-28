Денис Седашов

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составами мужской и женской команд на спринтерские гонки первого этапа Кубка мира-2026/27 в финском Контиолахти.

В мужском спринте не выступит Антон Дудченко, который начнет подготовку к следующему этапу Кубка мира. В женской команде гонку пропустит Анастасия Меркушина, занявшая в пятницу 93-е место в индивидуальной гонке.

Мужчины (начало — в 14:00 по киевскому времени)

Дмитрий Пидручный Виталий Мандзин Богдан Борковский Денис Насико

Женщины (начало — в 17:15 по киевскому времени)

Христина Дмитренко Татьяна Тарасюк Александра Меркушина Елена Городна

Обе гонки состоятся в воскресенье, 29 ноября.

«Позволяет себе оскорблять меня и мою семью»: Меркушина раскрыла детали конфликта в команде после гонки в Контиолахти.