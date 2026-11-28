Денис Седашов

Сборная Украины заняла шестое место в классической смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира-2026/27 по биатлону в финском Контиолахти.

Национальную команду в гонке представили Елена Городная, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

Елена Городная завершила первый этап на десятой позиции с отставанием менее чем в минуту от лидера. На втором этапе Кристина Дмитренко безошибочно отработала на огневых рубежах и подняла сборную на восьмую строчку, сократив отрыв от топ-5 до шести секунд.

Виталий Мандзин допустил ошибки на стрельбе, однако благодаря высокой скорости на дистанции отыграл три позиции и передал эстафету пятым. На заключительном этапе Дмитрий Пидручный чисто прошел оба стрельбища и финишировал на шестом месте.

Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняла Франция, тройку призеров замкнула Германия.

Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти, Финляндия. Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+5) 1:09:00.6

2. Франция (0+4) +10.3

3. Германия (2+8) +31.8

4. Чехия (0+8) +40.8

5. Италия (0+7) +44.3

6. Украина (0+5) +1:06.9

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