Кубок мира в Контиолахти, классическая смешанная эстафета. Видеотрансляция
Начало гонки – в 16.15 по Киеву
Сегодня, 28 ноября, состоится классическая смешанная эстафета на Кубке мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Сборную Украины в гонке представят Елена Городна, Христина Дмитренко, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
Начало гонки – в 16.15, трансляция – на «Суспильне Спорт».
Все четверо украинских биатлонистов дебютировали в сезоне в индивидуальной гонке. Лучший результат показал Мандзин – 18-я позиция, остальные не вошли в зачетную зону.
Кубок мира по биатлону-2026/27. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Одиночная смешанная эстафета.
Заявка Украины:
13-1 – Елена Городна
13-2 – Христина Дмитренко
13-3 – Виталий Мандзин
13-4 – Дмитрий Пидручный
Кубок мира в Контиолахти, одиночная смешанная эстафета. Видеотрансляция
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