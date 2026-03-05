Кубок мира в Контиолахти. Женская индивидуальная гонка. Видеотрансляция
Украину в гонке представят 5 биатлонисток
около 6 часов назад
Елена Городная / Фото - Facebook
Сегодня, 5 марта, женской индивидуальной гонкой стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Начало – в 18.05. Трансляция запланирована на платформе Суспільне Спорт и на региональных каналах Суспільного.
Украину в гонке представят: Елена Городная, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима и Дарья Чалык.
