Стало известно состав женской сборной Украины на индивидуальную гонку в Контиолахти
Соревнования пройдут 5 марта
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определил состав команды на индивидуальную гонку восьмого этапа Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти.
Украину в этой дисциплине представят пять биатлонисток. Сообщает Суспільне Спорт.
6. Елена Городная, 33. Анастасия Меркушина, 69. Кристина Дмитренко, 74. Юлия Джима, 80. Дарина Чалик.
Гонка состоится 5 марта и начнется в 18:05 по киевскому времени.
