Владимир Кириченко

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав команды на 7-й этап Кубка мира в Контиолахти.

Украина проведет две замены в составе – Антон Дудченко и Тарас Лесюк после Олимпиады продолжат соревноваться на уровне Кубка IBU, в первой команде их заменят Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

«У нас была проблема с американскими визами, поэтому поедут те, кто должен был ехать (на Кубок IBU - прим.). Решали также результаты стартов: и на Олимпийских играх, и на Кубке мира с Кубком IBU. Анализировали, кто куда поедет».

Состав Украины на этап Кубка мира:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цымбал, Артем Тищенко

Этап в Контиолахти будет первым после Олимпийских игр, соревнования пройдут с 5 до 8 марта. В рамках этапа пройдут индивидуальные гонки, массстарты и эстафеты.

