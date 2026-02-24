Стал известен состав мужской сборной Украины на этап Кубка мира в Контиолахти
Дудченко и Лесюк – вне заявки команды
около 7 часов назад
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова назвала состав команды на 7-й этап Кубка мира в Контиолахти.
Украина проведет две замены в составе – Антон Дудченко и Тарас Лесюк после Олимпиады продолжат соревноваться на уровне Кубка IBU, в первой команде их заменят Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
«У нас была проблема с американскими визами, поэтому поедут те, кто должен был ехать (на Кубок IBU - прим.). Решали также результаты стартов: и на Олимпийских играх, и на Кубке мира с Кубком IBU. Анализировали, кто куда поедет».
Состав Украины на этап Кубка мира:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Богдан Цымбал, Артем Тищенко
Этап в Контиолахти будет первым после Олимпийских игр, соревнования пройдут с 5 до 8 марта. В рамках этапа пройдут индивидуальные гонки, массстарты и эстафеты.
