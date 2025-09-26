Лидер сборной Украины: «Всем девушкам в команде как-то тяжело»
Дмитренко надеется, что тяжелый труд даст результаты
около 20 часов назад
Биатлонистка сборной Украины Христина Дмитренко высказалась в интервью Суспільне Спорт о подготовке к сезону-2025/26:
У нас тяжелая подготовка, мы сейчас тренируемся в горах. Всем девушкам в команде как-то тяжело. У нас есть одна проблема: заливает все тело, это мешает показать максимальный результат. И эти гонки (чемпионата Украины) как наслаждение. Очень тяжело и надеюсь, что это переходный этап.
У нас каждый сбор в горах, и Олимпийские игры будут проходить на высоте. Тренеры сделали таким наш подготовительный период, чтобы кровь насыщалась кислородом и не окислялась. Как прошел сбор? Мы очень много работы выполняем развивающей и силовой. Думаю, это должно пройти не бесследно, потому что работа действительно интересная. Надеюсь, что девушки смогут показать себя как можно лучше.
Напомним, что Дмитренко стала вице-чемпионкой ЛЧУ в суперспринте.
