Биатлонистка сборной Украины Христина Дмитренко высказалась в интервью Суспільне Спорт о подготовке к сезону-2025/26:

У нас тяжелая подготовка, мы сейчас тренируемся в горах. Всем девушкам в команде как-то тяжело. У нас есть одна проблема: заливает все тело, это мешает показать максимальный результат. И эти гонки (чемпионата Украины) как наслаждение. Очень тяжело и надеюсь, что это переходный этап.

У нас каждый сбор в горах, и Олимпийские игры будут проходить на высоте. Тренеры сделали таким наш подготовительный период, чтобы кровь насыщалась кислородом и не окислялась. Как прошел сбор? Мы очень много работы выполняем развивающей и силовой. Думаю, это должно пройти не бесследно, потому что работа действительно интересная. Надеюсь, что девушки смогут показать себя как можно лучше.