Мандзин и Тарасюк стали победителями суперспринтов на летнем ЧУ по биатлону
Следующие медали спортсмены разыграют в спринтах 25 сентября
около 1 часа назад
Фото: Дмитрий Евенко
В Яворове на летнем чемпионате Украины по биатлону определились победители в суперспринте.
В мужской гонке триумфовал Виталий Мандзин, который преодолел дистанцию за 18:59.3 минуты, допустив три промаха. Лишь три секунды ему уступил Антон Дудченко, а бронзу завоевал Степан Кинаш.
Среди женщин самой быстрой стала Татьяна Тарасюк. Она опередила Христину Дмитренко почти на 15 секунд, несмотря на три ошибки в стрельбе. Дмитренко, которая допустила лишь один промах, финишировала второй. Тройку замкнула – Анна Кривонос.
25 сентября состоятся спринтерские гонки.
