Денис Седашев

В Яворове на летнем чемпионате Украины по биатлону определились победители в суперспринте.

В мужской гонке триумфовал Виталий Мандзин, который преодолел дистанцию за 18:59.3 минуты, допустив три промаха. Лишь три секунды ему уступил Антон Дудченко, а бронзу завоевал Степан Кинаш.

Среди женщин самой быстрой стала Татьяна Тарасюк. Она опередила Христину Дмитренко почти на 15 секунд, несмотря на три ошибки в стрельбе. Дмитренко, которая допустила лишь один промах, финишировала второй. Тройку замкнула – Анна Кривонос.

25 сентября состоятся спринтерские гонки.

Сумская область завоевала победу в смешанной эстафете на летнем чемпионате Украины по биатлону.