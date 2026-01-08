Мандзин финишировал в топ-15 спринта этапа Кубка мира в Оберхофе
Єдинственным из украинцев без промахов на стрельбище отработал Цымбал
9 минут назад
Мужским спринтом начался этап Кубка мира по биатлону в немецком Обергофе.
Лучшим среди представителей Украины стал Виталий Мандзин, который финишировал 15-м. Единственным среди украинцев без промахов на стрельбище отработал Богдан Цимбал, но биатлонист много проиграл ходом. Победил в гонке итальянец Томмазо Джакомель, который преодолел дистанцию за 25:01.7 минут.
Кубок мира. Германия, Обергоф. Мужчины. Спринт
1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) 25:01.7
2. Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13.2
3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25.2
...
15. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:14.1
41. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:07.5
43. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:08.7
45. Богдан Цимбал (Украина, 0+0) +2:11.8
94. Денис Насыко (Украина, 1+2) +3:56.7