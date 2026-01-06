Пидручный пропустит этап Кубка мира перед Олимпиадой-2026
Капитан сборной перейдет на отдельный сбор с Санитрой
10 минут назад
Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит этап Кубка мира в Нове-Место (22–25 января) и сразу после Рупольдинга отправится на отдельный подготовительный сбор с тренером Юраем Санитрой.
Об этом сообщила главный тренер Надежда Белова, передает Суспільне.
«Планируем в Нове Место выставить весь основной состав на индивидуальную гонку, но Пидручного там не будет — он сразу после Рупольдинга уезжает на подготовку перед Олимпиадой».
Белова отметила, что основной состав стартует только в индивидуальной гонке, но все будет зависеть от результатов в Оберхофе и Рупольдинге.
Биатлонная программа Олимпиады-2026 в Антхольце стартует 8 февраля.
Напомним, сборная Украины провела одну замену перед первым в 2026 году этапом Кубка мира.