Олег Гончар

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит этап Кубка мира в Нове-Место (22–25 января) и сразу после Рупольдинга отправится на отдельный подготовительный сбор с тренером Юраем Санитрой.

Об этом сообщила главный тренер Надежда Белова, передает Суспільне.

«Планируем в Нове Место выставить весь основной состав на индивидуальную гонку, но Пидручного там не будет — он сразу после Рупольдинга уезжает на подготовку перед Олимпиадой». Надежда Белова

Белова отметила, что основной состав стартует только в индивидуальной гонке, но все будет зависеть от результатов в Оберхофе и Рупольдинге.

Биатлонная программа Олимпиады-2026 в Антхольце стартует 8 февраля.

Напомним, сборная Украины провела одну замену перед первым в 2026 году этапом Кубка мира.