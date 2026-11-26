Денис Седашов

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (33-6, 12 КО) проведет следующий бой против 34-летнего венгра Давида Каналаса (16-33, 8 КО). Об этом сообщила промоутерская компания SpartaBox Faniian Promotions.

Шестиранудовый поединок состоится в воскресенье, 29 ноября, в Ужгороде в рамках Международного турнира по боксу, посвященного Патрульной полиции Украины.

Для 42-летнего украинца этот бой станет первым после апрельского поражения в Броварах, где Постол раздельным решением судей уступил мексиканцу Франциско Сандовалю и утратил титул IBO International.