Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин в интервью biathlon.com.ua оценил выступление в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Стрельба сегодня была очень сложной у практически всех участников гонки, расскажите о своей работе на огневом рубеже, о условиях на стрельбище?

На самом деле, да, сегодня были не самые простые погодные условия, но, в принципе, можно было стрелять лучше, особенно на первой стойке. На самом деле, мои два промаха досадны, потому что мог их не делать и должен был не делать, но, к сожалению, случилось как случилось.

Казалось, что гонка пошла совсем не так, как планировалось, и три штрафа, это довольно существенно. С каким настроением шли на вторую половину гонки, ведь стартовали рано и не знали, что сегодня на стрельбе много ошибок?

На самом деле я понимал, что сегодня многие могут на стрельбе промахиваться, поэтому старался максимально разумно распределить силы по всей дистанции, и также сконцентрироваться на огневом рубеже. Поэтому и вторую часть гонки проводил так, чтобы показать хорошие, достойные результаты.

Гонки в Нове Место начинаются довольно поздно, каким стартам вы отдаете предпочтение: дневным или вечерним?

На самом деле, я уже до начала этой гонки не знал, чем заняться, что делать, потому что реально 6:15 по европейскому времени – это уже очень поздно. Понимаю, для чего организаторы делают такие гонки, для стимуляции большей активности болельщиков, но, на самом деле, это уже слишком поздно, как по мне, поэтому я отдаю большее предпочтение дневным гонкам. Ты можешь хорошо выспаться и хорошо подготовиться к гонке, и, в принципе, быть максимально готовым к ней.

Какие общие впечатления от начала этапа в Нове Место, ведь вы любите стадионы, где шумно, драйвово и громко болеют?

Сегодня стадион был не полностью заполнен, но было довольно таки шумно и на стадионе, и по трассе. На самом деле, это очень крутые эмоции, и, да, я люблю такие стадионы, поэтому возлагаю надежды на два следующих старта, которые еще будут на этом этапе.

Напомним, что Мандзин вошел в состав сборной Украины на Олимпиаду-2026.