Сборная Украины финишировала 18-й в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Золото выиграла Швеция
Сборная Украины заняла 18-е место в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира-2026/27 по биатлону в финском Контиолахти.
Национальную команду в сингл-миксте представили Александра Меркушина и Антон Дудченко. На восьми огневых рубежах украинский тандем использовал 11 дополнительных патронов и заработал два штрафных круга.
Победу в гонке одержала сборная Швеции, обогнав национальную команду Германии почти на три секунды. Тройку призёров замкнула Франция.
Биатлон. Кубок мира-2026/27. Одиночная смешанная эстафета. Контиолахти. Финляндия
1. Швеция (0+5) 36:25.3
2. Германия (0+5) +2.9
3. Франция (0+6) +5.3
…
18. Украина (2+11) +3:10.6
Эберг выиграла индивидуальную гонку в Контиолахти. Лучшая среди украинок Городна финишировала 42-й.
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