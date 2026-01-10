Подручный поднялся на 34 позиции и остановился в персьюте Кубка мира в шаге от цветочной церемонии.
Дмитрий допустил всего одну ошибку на стрельбище
1 день назад
Фото: biathlon.com.ua
В немецком Оберхофе завершился мужской пасьют в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Среди представителей Украины лучший результат показал Дмитрий Пидручный. Капитан команды с 41 позиции поднялся на 7 место благодаря бешеной скорости хода и почти идеальной стрельбе.
Победителем гонки несмотря на 6 штрафных кругов стал итальянец Томмазо Джакомель.
Кубок мира. Германия, Оберхоф. Мужчины. Гонка преследования
1. Томмазо Джакомель (Италия, 2+2+2+0) 37:15.4
2. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1+0+3) +4.5
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+2+2+1) +8.8
7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) +20.7
...
20. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+3+0) +1:27.9
44. Богдан Борковский (Украина, 1+2+2+1) +3:29.7