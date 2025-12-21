Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался в интервью biathlon.com.ua о выступлении в персьюте на этапе Кубка мира во французском Анси:

Два промаха на четыре рубежа, то можно сказать, что на 90% справился со стрельбой и, конечно, она была лучше, чем вчера.

Как сегодня работалось по дистанции, ведь гонка преследования была очень быстрой?

Я бы не сказал, что работал медленнее сегодня, чем вчера в спринте. На первых двух кругах время относительно лидеров был третий, четвертый, пятый немного тяжелее было, отставание увеличилось, но оно было в районе такого же, как и вчера. То есть дистанция была длиннее, но отставание плюс-минус такое же и осталось. Состояние сегодня было хорошее, бежалось хорошо, гонка была динамичная, очень быстрая.

Пасьют, такая довольно непредсказуемая гонка, и все же вы планировали заранее свое выступление, удалось ли все, довольны ли собой на данный момент?

В целом доволен тем, что удалось улучшить стрельбу, но эти две ошибки тоже лишние и хорошо, что с каждой гонкой лучше себя чувствую на трассе и ухожу от последствий болезни.

Что здесь, в Анси, для вас было самым сложным на стартах?

Да не было какого-то тяжелого фактора. В первый день не справился со стрельбой, сегодня уже лучше было, но какого-то одного фактора выделить трудно.

Гонка преследования – одна из ваших самых любимых, получили ли удовольствие от своего выступления?

Да, сегодня хорошая гонка была, динамичная, мне понравилась постоянная и острая борьба с соперниками.

Напомним, что в гонке преследования Пидручный финишировал 29-м.