Сборная Украины провалила первую гонку Кубка мира
В эстафете украинцы финишировали пятнадцатыми
около 16 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
В Эстерсунде женской эстафетой начался сезон Кубка мира-2025/26.
Для Украины первая гонка сложилась неудачно. Валерия Дмитренко в дебюте за национальную команду завершила первый этап 19-й. В дальнейшем Кристине Дмитренко и Елене Городней не удалось продвинуться значительно выше. Александра Меркушина, которая провела заключительный этап, подняла команду с 18 на 15 позицию.
Победу одержали представительницы Франции, обогнав итальянок почти на 14 секунд.
Кубок мира. Женщины. Эстерсунд, Швеция. Эстафета
1. Франция (0+8) 1:11:17.9 час
2. Италия (1+9) +13.8
3. Чехия (0+8) +30.8
...
15. Украина (0+8) +4:42.1