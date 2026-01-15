Сборная Украины с антирекордом завершила мужскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге
Украинцы в Германии финишировали 17-ми
около 7 часов назад
15 января в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Сборная Украины завершила гонку на 17-й позиции. Тарас Лесюк, который стартовал от «сине-желтых», передал эстафету Виталию Мандзину на 22-м месте с отставанием 1:41.5 мин от лидера. Мандзину удалось отыграть 2 позиции, Богдан Борковский после третьего этапа завершил прохождение украинцев двадцатыми. Капитан команды Дмитрий Пидручный в окончательной классификации поднял Украину на 17-е место. Отметим, что это худшее выступление «сине-желтых» в эстафете в сезоне-2025/26.
Кубок мира. Рупольдинг, Германия. Мужчины. Эстафета
1. Франция (1+4) – 1:08:58,1
2. Норвегия (0+7) – +6,2
3. Германия (0+5) – +7,9
...
17. Украина (0+13) – +4:07,5