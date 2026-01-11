Денис Седашев

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от выступления в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира сезона 2025/26, который состоялся в немецком Оберхофе. Слова приводит biathlon.com.ua.

Конечно, следил, и трудно сказать, что чувствуешь. Ты готов к борьбе и настроен на то, чтобы максимально улучшить позиции, показать себя и свой максимум. Но, конечно, настроение, когда ты выходишь очень далеко на старт, не слишком хорошее. Все могут ошибаться. В принципе, эстафета у нас с первого этапа пошла не слишком хорошо, как бы хотелось. Поэтому я понимал, что проблема была не только в Богдане, что он так стрелял. Конечно, это восстановило наши шансы. Дмитрий Подручный

Также капитан сборной Украины рассказал о своей работе на дистанции и попытках рискнуть на стрельбе, чтобы сократить отставание.

Да, соперники были очень далеко. Я никого и близко не видел, кто там мог быть. Более минуты, наверное, был отрыв до ближайшего преследователя. Старался бежать в своем темпе, но понимал, что улучшить позиции очень тяжело. Хотя где-то, возможно, пытался рискнуть на стойке. Попробовал рискнуть и стрелять быстро. Первые три выстрела были точные, а четвертый и пятый — нет. Понимал, что теоретически, если быстро стреляешь, то есть шанс хотя бы как-то приблизиться к сопернику. Но, к сожалению, сегодня это не удалось. Дмитрий Пидручный

Украина провалила мужскую эстафету в Оберхофе.