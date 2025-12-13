Бывший украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал порталу biathlon.com.ua вручение его мужской команде серебряных медалей чемпионата мира-2011 в эстафете.

В 2011 году Украина (Александр Беланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев) финишировала третьей. Второй тогда стала Россия, но через 14 лет у них отобрали медали, поскольку был дисквалифицирован Евгений Устюгов.

«Честно говоря, после такого долгого периода многое изменилось в отношении эмоций. Очень здорово, что справедливость в конечном итоге восторжествовала, и мы получили эту медаль. А те, кто был нечестным в борьбе, понесли свое наказание. Это, конечно, радует. Конечно, это никак не изменило бы мою карьеру: серебро или бронза. Но я доволен тем, что справедливость восторжествовала. Думаю, и ребята, которые бежали тогда в эстафете со мной, также радуются, что мы получили эту серебряную медаль, и что справедливость восстановлена.

Хочу поблагодарить и IBU за то, что поддерживает, во-первых, честный спорт, справедливость, и, во-вторых, - Украину. Я считаю, что в этот момент это очень важно для всех нас и актуально. Именно сейчас забрать незаслуженные награды у России и отдать тем, кто действительно их заслуживает. Думаю, что это сигнал для всех, что правила действуют, в спорте все равны и справедливость есть».