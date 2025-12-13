Украинская мужская сборная получила серебро ЧМ-2011 спустя 14 лет
Медали вручили в Хохфильцене после дисквалификации россиянина
около 2 часов назад
Украинская мужская эстафетная четверка получила серебряные медали чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова, сообщил портал biathlon.com.ua.
Сегодня в Хохфильцене перед стартом гонки преследования состоялась церемония перераспределения наград. Сергей Семенов от имени команды в составе Александра Биланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнев получил серебряные медали. В церемонии принял участие президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.
В 2011-м Украина финишировала третьей, Россия — второй. После дисквалификации Устюгова за допинг украинцы поднялись на второе место.
Напомним, женская сборная выступила в эстафете в Гохфильцене.