Олег Гончар

Украинская мужская эстафетная четверка получила серебряные медали чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова, сообщил портал biathlon.com.ua.

Сегодня в Хохфильцене перед стартом гонки преследования состоялась церемония перераспределения наград. Сергей Семенов от имени команды в составе Александра Биланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнев получил серебряные медали. В церемонии принял участие президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

В 2011-м Украина финишировала третьей, Россия — второй. После дисквалификации Устюгова за допинг украинцы поднялись на второе место.

Напомним, женская сборная выступила в эстафете в Гохфильцене.