На зимних Олимпийских играх-2026 состоялся первый биатлонный старт. Антхольц принял смешанную эстафету.

Сборная Украины выступала в неоптимальном составе. Мужские этапы бежали лидеры команды — Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин, тогда как в женской части дистанции команду представляли Елена Городная и Александра Меркушина, так как Кристина Дмитренко и Юлия Джима гонку пропускали.

Эстафету для Украины начал Пидручный. Он использовал четыре дополнительных патрона и передал эстафету 11-м, показав четвертый ход по скорости, уступив только итальянцу Томмазо Джакомелу. Мандзин благодаря идеальной стрельбе поднял команду на шестое место — самое высокое для Украины в этой гонке — и сохранил позицию после своего этапа.

Городная удерживала шестую позицию большую часть дистанции, однако на последнем круге пропустила австрийку. Финишерка Меркушина, несмотря на два дополнительных патрона на завершающей стрельбе, воспользовалась штрафными кругами соперниц и вывела Украину на восьмое место.

Олимпийское золото завоевала Франция, серебро взяла Италия, бронзовыми призерами стали биатлонисты Германии, Украина финишировала восьмой.

Олимпийские игры. Смешанная эстафета

Франция (0+7) 1:04:15.5 Италия (0+5) +25.8 Германия (1+3) +1:05.3 Норвегия (2+6) +1:37.2 Швеция (2+7) +1:40.8 Финляндия (0+7) +1:56.5

...

8. Украина (0+8) +2:36.6