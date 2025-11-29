Украина с тремя штрафными кругами – в топ-10 мужской эстафеты
Подручный стал героем сложной гонки
около 10 часов назад
В шведском Эстерсунде состоялась первая мужская эстафета сезона Кубка мира-2025/26.
Сборная Украины завершила старт на девятой позиции. Стартовал от «сине-желтых» Артем Тищенко, который на своем отрезке заработал 2 штрафных круга и передал эстафету 19-м. Виталий Мандзин ситуацию исправить не смог – также имел одно штрафное круг и откатился на 20 место.
Богдан Цимбал завершил третий этап без штрафов и поднялся на 17 ступеньку. Финишером выступил Дмитрий Пидручный. Капитан команды использовал на рубежах только один дополнительный патрон и поднял команду в топ-10.
Кубок мира. Мужчины. Эстафета
1. Норвегия (1+10) 1:11:10.1 час
2. Франция (3+11) +15.3 секунды
3. Швеция (3+14) +24.7
...
9. Украина (3+13) +3:22.7