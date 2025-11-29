Олег Шумейко

В шведском Эстерсунде состоялась первая мужская эстафета сезона Кубка мира-2025/26.

Сборная Украины завершила старт на девятой позиции. Стартовал от «сине-желтых» Артем Тищенко, который на своем отрезке заработал 2 штрафных круга и передал эстафету 19-м. Виталий Мандзин ситуацию исправить не смог – также имел одно штрафное круг и откатился на 20 место.

Богдан Цимбал завершил третий этап без штрафов и поднялся на 17 ступеньку. Финишером выступил Дмитрий Пидручный. Капитан команды использовал на рубежах только один дополнительный патрон и поднял команду в топ-10.

Кубок мира. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (1+10) 1:11:10.1 час

2. Франция (3+11) +15.3 секунды

3. Швеция (3+14) +24.7

...

9. Украина (3+13) +3:22.7