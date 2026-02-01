Украинцы стали девятыми в эстафете чемпионата Европы
На экваторе «сине-желтые» занимали вторую позицию
6 минут назад
Фото: biathlon.com.ua
В норвежском Шушене состоялась мужская эстафета в рамках чемпионата Европы-2026 по биатлону.
Сборная Украины в составе Артема Тыщенко, Дениса Насико, Романа Боровика и Богдана Цымбала финишировала девятой. В первой половине гонки Насико вывел команду на вторую позицию, но Боровик на третьем этапе опустился на 9 место.
Чемпионат Европы. Мужчины. Эстафета
1. Норвегия (1+8) 1:17:08.4
2. Германия (2+10) +6.5
3. Франция (1+13) +55.2
...
9. Украина (0+11) +2:59.5