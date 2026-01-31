Денис Седашов

Украинский биатлонист Денис Насико финишировал 18-м в мужской гонке преследования на чемпионате Европы-2026 в норвежском Шушене.

Насико стартовал пятым по итогам спринта, однако допустил четыре промаха на огневых рубежах и оказался за пределами топ-10. Другой представитель Украины Артем Тищенко, который начинал персьют с 22-й позиции, показал 21-й результат, имея одно штрафное круг.

Чемпионом Европы в персьюте стал норвежец Исак Фрей. Серебряную награду завоевал Леонард Пфунд, а бронзовым призером стал Симон Кайзер — оба представляют Германию.

Чемпионат Европы по биатлону. Результаты мужской гонки преследования

1. Исак Фрей (Норвегия, 0+0+0+2) 34:44.7

2. Леонард Пфунд (Германия, 1+0+0+0) +16.9

3. Симон Кайзер (Германия, 0+1+1+0) +28.1

...

18. Денис Насико (Украина, 0+0+3+1) +1:49.3

21. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+0) +2:06.6

Насико с рекордом стал пятым на чемпионате Европы.