50 Cent о реванше Бенн — Юбенк: «Прошли войну, надо повторить»
Рэпер сопровождал Юбенко на ринг
около 7 часов назад
50 Цент
Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III (50 Cent) отреагировал на реванш британских боксеров Конора Бенна (24-1, 14 KO) и Криса Юбенка-младшего (35-4, 25 КО).
«Какая борьба. Ребята сегодня прошли войну, они должны повторить это снова».
Бой прошел все 12 раундов на Tottenham Hotspur Stadium. Бен одержал победу единогласным решением судей.
В 12-м раунде Бен дважды отправил Юбенка в нокдаун.
Отметим, что Юбенк-младший вышел на ринг в сопровождении 50 Cent, который исполнил хит In Da Club.