52-летний боксер, который угрожал Усику, проиграл бой
20 лет в колонии отразились на ветеране ринга
около 1 часа назад
Айк Ібеабучи
52-летний нигериец Айк Ибеабучи (21-1, 15 КО) во втором бою после паузы, которую провёл в тюрьме, уступил 45-летнему соотечественнику.
Экс-претендент на титулы провёл бой в Лагосе (Нигерия), где уступил 45-летнему Кабиру Товолави (27-16, 22 КО) единогласным решением судей.
Напомним, ранее Ибеабучи вызвал на поединок Усика и обещал уничтожить украинца.
Ранее боксёр-насильник вернулся после 20 лет тюрьмы в бокс и выиграл бой.
