Олег Гончар

В Лагосе (Нигерия) на стадионе Teslim Balogun 52-летний боксер супертяжелого веса Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО) официально вернулся на ринг после 26-летнего перерыва.

Легендарный нигериец, который был очень талантлив в 90-х, победил 40-летнего соотечественника Идриса Афинни (18-9-2, 15 КО). Соперник продержался три раунда, но затем отказался драться дальше.

Сразу после победы Ибеабучи бросил вызов абсолютному чемпиону супертяжелого веса Александру Усику, заявив о намерении побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в тяжеловесе.

Последний поединок Ибеабучи состоялся в марте 1999-го, когда в пятом раунде он нокаутировал бывшего чемпиона Криса Берда. Кроме того, он побеждал в бою с Дэвидом Туа.

После поединка с Бердом Айк был осужден в Лас-Вегасе за сексуальные домогательства и попал за решетку. В 2016 году он вышел на свободу, но вскоре снова попал в тюрьму из-за нарушения условий условно-досрочного освобождения. Окончательно Ибеабучи освободился в сентябре 2020-го.