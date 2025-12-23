52-летний бывший обладатель титула WBC International в супертяжелом весе, нигериец Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО), бросил вызов непобежденному 38-летнему украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО). Слова приводит Ready to Fight.

Ты — бесспорный чемпион. Встань со мной в ринг в Киеве в 2026 году. Мир хочет увидеть, вернулся ли твой прежний огонь. Когда я одержу победу в следующем бою, я заявлю о своих правах на твои титулы, Усик. Я выполнил свою часть работы и сбросил с себя 20-летнюю ржавчину. Теперь настало время для единственного человека, который имеет значение. Ты говоришь о борьбе за свой народ — я даю тебе шанс сделать именно это: защитить свои титулы, защитить свою страну.

Неважно, где состоится бой — в Украине, Великобритании, Нигерии или США. Моя нокаутирующая сила работает везде. Я нокаутирую тебя так же, как Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера, и заберу титулы, которые принадлежат мне по праву, став самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе в истории.