Олег Шумейко

В Ливерпуле продолжается чемпионат мира по боксу, который проходит с 4 по 14 сентября.

6 сентября в 1/32 финала завершили выступление Ярослава Маринчук, Ольга Пилипчук и Татьяна Довгаль. В 1/16 финала также уступила Мария Ловчинская.

Продолжает путь на турнире Айдер Абдураимов, который в 1/32 финала победил представителя Республики Корея Чана Донхвана 3:2.

Накануне стартовый круг преодолели Павел Илюша и Данил Жасан.