Абдураимов вышел в 1/16 финала чемпионата мира
6 сентября один украинец победил на турнире в Ливерпуле
около 1 часа назад
Фото: ФБР
В Ливерпуле продолжается чемпионат мира по боксу, который проходит с 4 по 14 сентября.
6 сентября в 1/32 финала завершили выступление Ярослава Маринчук, Ольга Пилипчук и Татьяна Довгаль. В 1/16 финала также уступила Мария Ловчинская.
Продолжает путь на турнире Айдер Абдураимов, который в 1/32 финала победил представителя Республики Корея Чана Донхвана 3:2.
Накануне стартовый круг преодолели Павел Илюша и Данил Жасан.