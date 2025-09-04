Абдураимов и Ражба победили на старте чемпионата мира по боксу-2025
Абдураимов выиграл раздельным решением у валлийца, а Ражба нокаутировал немца
4 сентября в Ливерпуле начался чемпионат мира по боксу, где в весовой категории до 60 кг украинец Айдер Абдураимов одержал победу над валлийцем Овейном Харрис-Алленом раздельным решением судей — 3:2.
Этот бой стал первым успешным стартом для Украины на турнире, который продлится до 14 сентября.
Вторую победу Украине принес Матвей Ражба в весовой категории до 80 кг. Он победил немца Бена Эгиса. Украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде.
Ранее другие украинские боксеры Юрий Захареев и Виктория Шкеул потерпели поражения в своих первых поединках.
World Boxing перед турниром разрешила участие сборной Украины и сделала ФБУ своим членом.