Олег Гончар

4 сентября в Ливерпуле начался чемпионат мира по боксу, где в весовой категории до 60 кг украинец Айдер Абдураимов одержал победу над валлийцем Овейном Харрис-Алленом раздельным решением судей — 3:2.

Этот бой стал первым успешным стартом для Украины на турнире, который продлится до 14 сентября.

Вторую победу Украине принес Матвей Ражба в весовой категории до 80 кг. Он победил немца Бена Эгиса. Украинский боксер нокаутировал соперника во втором раунде.

Ранее другие украинские боксеры Юрий Захареев и Виктория Шкеул потерпели поражения в своих первых поединках.

World Boxing перед турниром разрешила участие сборной Украины и сделала ФБУ своим членом.