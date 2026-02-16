Аджагба нокаутировал Мартина на шоу Zuffa Boxing 3
Бывший чемпион мира снова проиграл
26 минут назад
Аджагба и Мартин / Фото - Yahoo
Нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба (21‑1‑1, 15 КО) досрочно выиграл бой у бывшего чемпиона мира в хевивейте американца Чарльза Мартина (30‑5‑1, 27 КО).
Поединок стал главным событием Zuffa Boxing 3.
В третьем раунде 39-летний Чарльз оказался в нокдауне, но затем он поднялся и продолжил бой.
В 4-м раунде Эфе пошел добивать соперника и рефери остановил бой — победа техническим нокаутом.
Напомним, в Великобритании призвали санкционирующие организации «отрастить яй*я» и взяться за Усика.